Начались работы по демонтажу долгостроя возле «Кванта»

В Красноярске приступили к сносу долгостроя с 13-летней историей. Речь идет об «остове» многоуровневой парковки рядом с ТЦ «Кванта»

Объект по улице Красной Армии был запроектирован еще в 2001 году. К его строительству приступили в 2007 году. Предполагалось, что это будет многоуровневый паркинг — рядом много административных и офисных зданий, в том числе здание правительства и Законодательного собрания Красноярского края.

Однако строительство было приостановлено. И более десяти лет красноярцы ходили мимо забора. Охрана долгостроя требовала около миллиона рублей в год.

В 2019 году начались поиски инвестора, который бы достроил паркинг. Но никто не захотел заниматься проектом. Тогда его передали краевой структуре — «Центру транспортной логистики». Обследование объекта ценой в 27 млн рублей показало, что первоначальный проект изрядно устарел. Достраивать по нему паркинг нет смысла. Было принято решение о сносе.

В настоящее время идут работы по разбору каркаса здания. Демонтаж планируют завершить к 31 июля. Стоимость работ составляет 27 млн рублей.

В дальнейшем участок вновь будет использован для строительства паркинга, но уже более современного и функционального.