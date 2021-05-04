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На Лесосибирском ЛДК началась навигация

На Лесосибирском ЛДК началась навигация
Иллюстрация: segezha-group.com

Продлится она до сентября. За это время предприятие планирует получить по воде более полумиллиона кубометров круглого леса только со своих заготовительных площадок.

#НОВОСТИ
Суда Лесосибирского ЛДК№ 1 (принадлежит Segezha Group, которая входит в АФК «Система») спущены на воду после зимнего отстоя и ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
 
На Лесосибирском ЛДК началась навигация 1
 
В течении ближайшей недели их экипажи будут доукомплектованы, а сами суда пройдут все необходимые проверки и процедуры.
В целом флот к навигационному сезону 2021 года готов. После проведения необходимых проверок суда будут введены в эксплуатацию и приступят к работе по строительству наплавных сооружений для улавливания сплавляемой древесины и подачи ее под механизмы выгрузки» — говорит капитан-наставник Алексей Каминский.
В планах ЛДК получить по воде от собственных лесозаготовительных филиалов 591 тысячу кубометров круглого леса.
 
Продлится навигация на Лесосибирском ЛДК до конца сентября этого года.
 
Напомним, что в конце марта 2021 года на Лесосибирском ЛДК стартовала программа обновления транспортоного парка. на ее цели планируют потратить порядка 74 млн рублей. А в конце апреля собственник предприятия — Segezha Group — разместил на Московской бирже свои акции, став первой российской леспоромышленной компанией ,которая вышла на IPO.
Автор: Евгений Волошинский
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