На Лесосибирском ЛДК началась навигация

Продлится она до сентября. За это время предприятие планирует получить по воде более полумиллиона кубометров круглого леса только со своих заготовительных площадок.

Суда Лесосибирского ЛДК№ 1 (принадлежит Segezha Group, которая входит в АФК «Система») спущены на воду после зимнего отстоя и ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В течении ближайшей недели их экипажи будут доукомплектованы, а сами суда пройдут все необходимые проверки и процедуры.

В целом флот к навигационному сезону 2021 года готов. После проведения необходимых проверок суда будут введены в эксплуатацию и приступят к работе по строительству наплавных сооружений для улавливания сплавляемой древесины и подачи ее под механизмы выгрузки» — говорит капитан-наставник Алексей Каминский.

В планах ЛДК получить по воде от собственных лесозаготовительных филиалов 591 тысячу кубометров круглого леса.

Продлится навигация на Лесосибирском ЛДК до конца сентября этого года.