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В Красноярском крае продлили заявочную кампанию для социальных предпринимателей

В Красноярском крае продлили заявочную кампанию для социальных предпринимателей
Иллюстрация: pixabay.com

В изначальном варианте она закончилась 1 мая, но ее решили продлить. Обладатели этого статуса получат доступ к особым инструментам государственной поддержки.

#НОВОСТИ
Подать заявку на включение в федеральный перечень социальных предприятий предприниматели Красноярского края могут до конца 2021 года. Об этом сообщили в региональном агентстве развития малого и среднего предпринимательства.
 
Заявочная кампания стартовала 1 апреля 2021 года и закончилась 1 мая. За это время агентство получило 25 заявок от предприятий из Красноярска, Минусинска, Норильска, Канска, Шарыпова, а также Емельяновского и Березовского районов. Он занимаются иппотерапией, адаптацией и восстановлением грудных детей с помощью плавания, ухаживают за пожилыми людьми, оказывают образовательные, медицинские услуги и прочее.
 
Если эти компании признают социальными и включат в федеральный перечень, то они смогут претендовать на гранты до 500 тысяч рублей (в Арктической зоне — до 1 млн). Правда, при условии, что сами вложат в проект не менее половины запрошенной суммы.
 
Добавим, что с полным списком требований к кандидатам на включение в реестр социальных предприятий и необходимых для этого документов. Можно ознакомиться на сайте агентства в разделе «Социальное предпринимательство». Там же есть рекомендации по их заполнению. Вопросы также можно задать по телефону (391) 222-55-14 или по e-mail vlasenko@krasmsp.ru.
Автор: Евгений Волошинский
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