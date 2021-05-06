В Красноярском крае продлили заявочную кампанию для социальных предпринимателей

В изначальном варианте она закончилась 1 мая, но ее решили продлить. Обладатели этого статуса получат доступ к особым инструментам государственной поддержки.

Подать заявку на включение в федеральный перечень социальных предприятий предприниматели Красноярского края могут до конца 2021 года. Об этом сообщили в региональном агентстве развития малого и среднего предпринимательства.

Заявочная кампания стартовала 1 апреля 2021 года и закончилась 1 мая. За это время агентство получило 25 заявок от предприятий из Красноярска, Минусинска, Норильска, Канска, Шарыпова, а также Емельяновского и Березовского районов. Он занимаются иппотерапией, адаптацией и восстановлением грудных детей с помощью плавания, ухаживают за пожилыми людьми, оказывают образовательные, медицинские услуги и прочее.

Если эти компании признают социальными и включат в федеральный перечень, то они смогут претендовать на гранты до 500 тысяч рублей (в Арктической зоне — до 1 млн). Правда, при условии, что сами вложат в проект не менее половины запрошенной суммы.