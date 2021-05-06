Известный московский wellness-шеф Ольга Суздалкина даст ужин в Красноярске
Мероприятие пройдет в одном из заведений ресторанной группы Bellini Group. Помимо этого столичный шеф-повар поработает со студентами Института гастрономии СФУ.
Бренд-шеф московского ресторана «Соль» Ольга Суздалкина даст гастрономический ужин в Красноярске. Об этом сообщили в соцсетях Bellini Group. Состоится он в ресторане «Истории».
Ольга Суздалкина придерживается вегетарианского подхода к питанию, подкрепленного знанием нутрициологии. Работая в ресторане White Rabbit, она, совместно с его шефом Владимиром Мухиным (который недавно давал ужин в «Чешуе»), разработала первый в России гастрономический вегетарианский сет.
В Красноярске гостей ужина ждет пять курсов с винным сопровождением. Стоимость участия — 6 000 рублей с гостя.
Назначено мероприятие на 14 мая. Однако Ольга Суздалкина прибудет в Красноярск несколькими днями ранее для встречи со студентами Института гастрономии СФУ.
С 12 по 15 мая буду в Красноярске, в институте @gastronomy_inst. Поговорим о здоровье, влиянии еды на жизнь и ее качество и продолжительность. Вместе приготовим осознанный и полезный ужин», — написала она в своем Instagram.