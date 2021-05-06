Известный московский wellness-шеф Ольга Суздалкина даст ужин в Красноярске

Мероприятие пройдет в одном из заведений ресторанной группы Bellini Group. Помимо этого столичный шеф-повар поработает со студентами Института гастрономии СФУ.

Бренд-шеф московского ресторана «Соль» Ольга Суздалкина даст гастрономический ужин в Красноярске. Об этом сообщили в соцсетях Bellini Group. Состоится он в ресторане «Истории».

Ольга Суздалкина придерживается вегетарианского подхода к питанию, подкрепленного знанием нутрициологии. Работая в ресторане White Rabbit, она, совместно с его шефом Владимиром Мухиным (который недавно давал ужин в «Чешуе»), разработала первый в России гастрономический вегетарианский сет.

В Красноярске гостей ужина ждет пять курсов с винным сопровождением. Стоимость участия — 6 000 рублей с гостя.

Назначено мероприятие на 14 мая. Однако Ольга Суздалкина прибудет в Красноярск несколькими днями ранее для встречи со студентами Института гастрономии СФУ.