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Красноярцам предложат бесплатно получить «Арктический гектар»

Красноярцам предложат бесплатно получить «Арктический гектар»
Иллюстрация: fotokto.ru

Бесплатные участки для строительства жилых домов могут начать выдавать в Арктической зоне Красноярского края.

#НОВОСТИ

Соответствующий законопроект рассмотрят в Госдуме уже на ближайшей сессии. Проект будет напоминать «Дальневосточный гектар».

Жителям территорий, входящим в Арктическую зону России, а это почти 2,5 млн человек, предложат получить земельный участок площадью до 1 га сроком на 5 лет на бесплатной основе.

По окончании этого периода землю можно будет оформить в собственность или долгосрочную аренду.

Через 6 месяцев с момента принятия закона претендовать на арктический гектар смогут жители всех регионов страны.

На участке разрешено строительство дома для жилья или ведение любой экономической деятельности.

Предлагаемая мера соответствует целям социально-экономического развития Арктической зоны и учитывает интересы жителей, проживающих на территориях субъектов РФ, расположенных в Арктической зоне, полагают в кабмине», — сообщает «Парламентская газета».

В Арктическую зону России входят Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа, отдельные муниципалитеты Якутии, Карелии, Коми, Архангельской области и Красноярского края.

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Автор: Петр Савельев
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