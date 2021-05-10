Омского министра здравоохранения нашли живым и здоровым

Он сам вышел к людям спустя три дня поисков. Александр Мураховский уехал на охоту и пропал 7 мая, сообщив своим товарищам, что у него сломался квадроцикл, и он не может их догнать.

Как сообщает ТАСС, Мураховский вышел из леса в 32 километрах от деревни Поспелово, где находится охотобаза. Чиновника отвезли в больницу Большеуковского района, предварительно состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

В поисковой операции были задействованы около ста человек, а также беспилотные летательные аппараты и вертолет. Александр Мураховский пропал 7 мая, друзья пытались самостоятельно найти его в течение суток, затем обратились за помощью в полицию. 9 мая в лесу был обнаружен квадроцикл Мураховского в 6,5 километрах от охотобазы, а рядом с местом обнаружения заметили двух медведей.

Александр Мураховский возглавил областной минздрав в августе 2020 года, до этого руководил Омской больницей скорой медицинской помощи №1. Именно туда был доставлен в августе прошлого года политик Алексей Навальный.