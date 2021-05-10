Назначения: два министерства края обзавелись новыми заместителями

Правительство Красноярского края объявило сразу две кадровых перестановки — в минфине и минэко назначены заместители глав ведомств.

Указ о назначениях подписал Юрий Лапшин, первый замгубернатора края.

Портфель вице-министра финансов достался Алексею Черненко, который ранее служил начотдела бюджетной политики в этом же ведомстве и сменил Вячеслава Дворяшина, уволившегося по собственному желанию. Контракт заключен на три года.

Портфель вице-министра экологии получила Светлана Хрулёва, которая перешла с должности замминистра лесного хозяйства и сменила Павла Борзых. Ранее с 2011 по 2017 годы Светлана Петровна уже занимала эту должность. Основной функционал на новом месте – руководство отделом бюджетного планирования, закупок и консолидированной отчетности. Контракт заключен на три года.

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