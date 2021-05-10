Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 08.05
74,13
89,50
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Назначения: два министерства края обзавелись новыми заместителями

Назначения: два министерства края обзавелись новыми заместителями
Автор фото: Feelek. Иллюстрация: Дзен

Правительство Красноярского края объявило сразу две кадровых перестановки — в минфине и минэко назначены заместители глав ведомств.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Указ о назначениях подписал Юрий Лапшин, первый замгубернатора края.

Портфель вице-министра финансов достался Алексею Черненко, который ранее служил начотдела бюджетной политики в этом же ведомстве и сменил Вячеслава Дворяшина, уволившегося по собственному желанию. Контракт заключен на три года.

Портфель вице-министра экологии получила Светлана Хрулёва, которая перешла с должности замминистра лесного хозяйства и сменила Павла Борзых. Ранее с 2011 по 2017 годы Светлана Петровна уже занимала эту должность. Основной функционал на новом месте – руководство отделом бюджетного планирования, закупок и консолидированной отчетности. Контракт заключен на три года.

По теме

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярцам предложат бесплатно получить «Арктический гектар»Красноярцам предложат бесплатно получить «Арктический гектар»
  • Инвестировать нельзя экономитьИнвестировать нельзя экономить
  • Банковская конкуренция может помочь россиянам сберечь накопленияБанковская конкуренция может помочь россиянам сберечь накопления
  • В Красноярский филиал «Россети Сибирь» пришел новый руководительВ Красноярский филиал «Россети Сибирь» пришел новый руководитель
  • Омского министра здравоохранения нашли живым и здоровымОмского министра здравоохранения нашли живым и здоровым
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.