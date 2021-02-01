Замминистра лесного хозяйства края освобожден от должности
Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края Андрей Владимирович Черкашин освобождён от занимаемой должности.
Распоряжение об увольнении с занимаемой должности подписал Юрий Лапшин, председатель правительства края.
Сообщается, что г-н Черкашин сдал портфель 29 января по собственной инициативе, проработав в должности заместителя министра немногим более года.
В министерстве лесного хозяйства Черкашин работал с ноября 2019 года. С 2015 по 2019 год он трудился на посту заместителя гендиректора, а затем гендиректора АО «Краслесинвест».
Напомним, предшественник Панова, экс-министр Димитрий Маслодудов, проходит подозреваемым по уголовному делу о крупной взятке и находится в СИЗО.
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