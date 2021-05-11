Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 08.05
74,13
89,50
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Старейший «Кекс&крендель» расширился в два раза

Старейший «Кекс&крендель» расширился в два раза
Иллюстрация: www.instagram.com/keksikrendel

Самое первое заведение сети кофеен-кондитерских в Красноярске сменило помещение, но не сменила адрес. «Кекс&Крендель» на Декабристов, 23, переехал буквально в соседнюю дверь.

#НОВОСТИ

Как рассказал DK.ru основатель сети Александр Борисенко, новое помещение в два раза просторнее, оно занимает почти 90 квадратных метров, и там можно организовать больше посадочных мест и представить более широкий ассортимент продукции – как кондитерских изделий, так и готовых блюд, а также полуфабрикатов.

Объем вложений в ремонт и переезд Борисенко оценил так:

Все, что нажито непосильным путем».

Сейчас в Красноярске работает 11 заведений сети.

 

Автор: Наталья Кобец
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Омского министра здравоохранения нашли живым и здоровымОмского министра здравоохранения нашли живым и здоровым
  • Назначения: два министерства края обзавелись новыми заместителямиНазначения: два министерства края обзавелись новыми заместителями
  • В Красноярский филиал «Россети Сибирь» пришел новый руководительВ Красноярский филиал «Россети Сибирь» пришел новый руководитель
  • В Омской области продолжают поиск министра здравоохранения региона, пропавшего на охотеВ Омской области продолжают поиск министра здравоохранения региона, пропавшего на охоте
  • Гибкое не сломаешь: «мягкие» навыки меняющегося мираГибкое не сломаешь: «мягкие» навыки меняющегося мира
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.