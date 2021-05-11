Старейший «Кекс&крендель» расширился в два раза

Самое первое заведение сети кофеен-кондитерских в Красноярске сменило помещение, но не сменила адрес. «Кекс&Крендель» на Декабристов, 23, переехал буквально в соседнюю дверь.

Как рассказал DK.ru основатель сети Александр Борисенко, новое помещение в два раза просторнее, оно занимает почти 90 квадратных метров, и там можно организовать больше посадочных мест и представить более широкий ассортимент продукции – как кондитерских изделий, так и готовых блюд, а также полуфабрикатов.

Объем вложений в ремонт и переезд Борисенко оценил так:

Все, что нажито непосильным путем».

Сейчас в Красноярске работает 11 заведений сети.