Президент Владимир Путин встретится с Александром Уссом
Президент РФ Владимир Путин 11 мая примет в Кремле губернатора Красноярского края Александра Усса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
У главы государства запланировано несколько рабочих встреч, одна из них будет с красноярским губернатором Уссом, они встретятся в Кремле", - сказал Дмитрий Песков.
Ранее DK.RU сообщал, что Александр Усс опроверг слухи о своей отставке. Он заявил,что связывал и связывает свою жизнь с Красноярским краем.