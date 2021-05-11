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Президент Владимир Путин встретится с Александром Уссом

Президент Владимир Путин встретится с Александром Уссом
Иллюстрация: Яндекс

Президент РФ Владимир Путин 11 мая примет в Кремле губернатора Красноярского края Александра Усса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

#НОВОСТИ
У главы государства запланировано несколько рабочих встреч, одна из них будет с красноярским губернатором Уссом, они встретятся в Кремле", - сказал Дмитрий Песков.
Ранее DK.RU сообщал, что Александр Усс опроверг слухи о своей отставке. Он заявил,что связывал и связывает свою жизнь с Красноярским краем.
Автор: Юлия Тарабан
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