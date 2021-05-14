Этнодеревни на Таймыре и в Эвенкии построят до конца года

Две этнодеревни на севере Красноярского края могут построить уде к 30 ноября 2021 года, сообщил ТАСС вице-премьер правительства региона Анатолий Цыкалов.

Они расположатся в поселках Суринда и Волочанка. С началом навигации в эти населенные пункты начнут заводить необходимые стройматериалы. Задача этнодеревень – помочь сохранить традиционный образ жизни народов Севера и их традиционные промыслы.

В Волочанке планируется создать ферму по разведению овцебыков, а деревня в Суринде должна стать образцом для создания подобных этнопоселений.

Оба этих проекта стали победителями краевого грантового конкурса на развитие традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.