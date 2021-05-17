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Первый домашний олененок родился в Авамской тундре

Первый домашний олененок родился в Авамской тундре
Автор фото: Marta Jozsa. Иллюстрация: pixabay.com

Семейная община «Хаски-Тыал» на Таймыре занимается возрождением оленеводства в Авамской тундре. Весной 2021 года в Волочанку доставили 10 домашних оленей для разведения.

#НОВОСТИ

В поселке Волочанка на стойбище Такер родился первый домашний олененок спустя десятилетия. У нас появился первый олененок, который родился в Авамской тундре», - рассказал на своей странице в социальной сети глава общины Денис Теребихин.

 

Как напоминает ТАСС, Авамская тундра была одним из центров оленеводства на Таймыре, этим видом деятельности занимался совхоз «Волочанский», который был ликвидирован в 90-е годы прошлого века.

 

Община «Хаски-Тыал» реализует несколько проектов по развитию животноводства в районе. В прошлом году в Волочанку завезли 10 овцебыков для создания первой в России фермы по одомашниванию этих животных. На реализацию этой задачи община получила краевой грант в размере 28 миллионов рублей. Быки были доставлены с Ямала, из вольерного комплекса «Полярно-Уральский».

 

 

Автор: Петр Савельев
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