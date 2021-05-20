В Красноярске отменили фестиваль мемов
Фестиваль мемов, который должен был пройти в Каменке 20 мая, не состоится. Организаторы сообщили, что проведут его в другой день. Когда - пока неизвестно.
Мероприятие пришлось отменить по техническим причинам.
О новой дате проведения станет известно позже.
Ранее DK.RU сообщало, что на фестивале художники представят свои творения — картины и формы, изготовленные из различных материалов, с изображениями мемов. Организаторы приготовили интерактивные площадки, диджей-сеты, вкусную еду.