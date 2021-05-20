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Бензин растет в цене на некоторых АЗС Красноярска

Бензин растет в цене на некоторых АЗС Красноярска
Иллюстрация: yandex.ru

На красноярских АЗС вновь обновили ценники на бензин — водители заметили, что накануне АИ-95 подорожал почти на рубль.

#НОВОСТИ

С февраля топливо этой марки продавалось по 47 рублей, а теперь — на КНП и «25 часов» его стоимость составляет 47,90 и 47,95 руб. соответственно. Также за последнее время подорожал самый ходовой АИ-92. Если в начале апреля на АЗС «25 часов» и КНП он стоил 44,30, то теперь — 45,25 и 45,30 соответственно, — сообщает Ньюслаб.

АЗС «Роснефть» и «Газпромнефть» цены не поднимали.

 

Автор: Петр Савельев
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