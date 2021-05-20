Бензин растет в цене на некоторых АЗС Красноярска

На красноярских АЗС вновь обновили ценники на бензин — водители заметили, что накануне АИ-95 подорожал почти на рубль.

С февраля топливо этой марки продавалось по 47 рублей, а теперь — на КНП и «25 часов» его стоимость составляет 47,90 и 47,95 руб. соответственно. Также за последнее время подорожал самый ходовой АИ-92. Если в начале апреля на АЗС «25 часов» и КНП он стоил 44,30, то теперь — 45,25 и 45,30 соответственно, — сообщает Ньюслаб.

АЗС «Роснефть» и «Газпромнефть» цены не поднимали.