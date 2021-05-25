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«Платёжка» может вернуться в строй уже на этой неделе

«Платёжка» может вернуться в строй уже на этой неделе
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Лицензию у компании, которая владела сетью терминалов с таким названием, отозвали в конце прошлой недели. Сегодня ситуацию прокомментировал один из основателей проекта.

#НОВОСТИ
Сеть платежных терминалов «Платёжка» могут снова запустить уже на этой неделе. Об этом у себя в Facebook сообщил один из основателей проекта Алексей Аульченко.
Сейчас команда „Платёжки“ усердно работает, чтобы запустить сеть на этой неделе», — написал он в посте.
Также он раскрыл детали отзыва лицензии. По его словам, это событие стало неожиданностью для команды проекта.
Насколько я знаю, лицензия отозвана за нарушение пункта 7.2 115 ФЗ — в 20-ти платежных поручениях за 2020 год (их „Платёжка“ делала ежегодно десятки тысяч) был неправильно указан ИНН», — пишет Аульченко.
На чье имя были выписаны эти поручения и почему ИНН в них оказался неверным, он не сообщил. Но уточнил, что по результатам последней проверки организации Центробанком, которая проводилась в декабре 2020 года, существенных нарушений обнаружено не было.
Приехала комиссия [видимо ЦБ — прим.ред] сказав: „Нас ни о чем не спрашивайте, мы вчера были в Благовещенске и получили приказ. Сейчас с вами разберемся и дальше полетим“», — рассказал Аульченко, цитируя своих коллег по проекту.
Напомним, что лицензию у Красноярского краевого расчетного центра (владеет сетью «Платёжка») Банк России отозвал 21 мая 2021 года. Официальная причина: нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Сейчас, по данным ЦБ, в компании назначена временная администрация.
Автор: Евгений Волошинский
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