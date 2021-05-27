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Контейнерные перевозки по КрасЖД пошли на спад

Контейнерные перевозки по КрасЖД пошли на спад
Иллюстрация: project-express.ru

В прошлом году популярность этого вида грузовых перевозок только росла. Сейчас же динамика стала отрицательной, чего не скажешь о прочих видах транспортировки грузов по железной дороге.

#НОВОСТИ
За первые четыре месяца 2021 года по Красноярской железной дороге было перевезено 68,6 тысяч контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 14% меньше, чем было в январе-апреле 2020-го, сообщает пресс-служба компании.
 
Объем грузов, отправленных этим видом перевозок, составил 958,1 тысячу тонн, что на 9,1% меньше, нежели годом ранее. В частности, контейнерами перевозили:
  • лесные грузы — 40,4 тысячи ДФЭ (-18,4%);
  • цветные металлы — 5,5 тысячи (-27,4%);
  • химикаты и сода — 4,4 тысячи (+79,4%);
  • остальные и сборные грузы — 3,8 тысячи (-1,1%);
  • руда цветная и серное сырье — 1 тысяча (рост более чем в четыре раза).
В целом же погрузка на КрасЖД в апреле 2021 года выросла на 11,9% (год к году) и составила 6,8 млн тонн, а в январе-апреле — 28 млн тонн грузов (+6%).
 
Так, за четыре месяца 2021 года было отправлено:
  • каменного угля — 19,5 млн тонн (+10,2%);
  • нефти и нефтепродуктов — 2,1 млн тонн (-2,1%);
  • руды цветной и серного сырья — 2 млн тонн (-0,3%);
  • лесных грузов — 775,2 тыс. тонн (-4,7%);
  • зерна — 575,3 тыс. тонн (+45,4%);
  • промышленного сырья — 292,1 тыс. тонн (+3,1%);
  • строительных грузов — 333,8 тыс. тонн (-27,1%).
Напомним, что по итогу 2020 года контейнерные перевозки по КрасЖД выросли на 8,4% и составили свыше 248 тысяч контейнеров (ДФЭ).
Автор: Петр Савельев
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