Контейнерные перевозки по КрасЖД пошли на спад
В прошлом году популярность этого вида грузовых перевозок только росла. Сейчас же динамика стала отрицательной, чего не скажешь о прочих видах транспортировки грузов по железной дороге.
За первые четыре месяца 2021 года по Красноярской железной дороге было перевезено 68,6 тысяч контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 14% меньше, чем было в январе-апреле 2020-го, сообщает пресс-служба компании.
Объем грузов, отправленных этим видом перевозок, составил 958,1 тысячу тонн, что на 9,1% меньше, нежели годом ранее. В частности, контейнерами перевозили:
- лесные грузы — 40,4 тысячи ДФЭ (-18,4%);
- цветные металлы — 5,5 тысячи (-27,4%);
- химикаты и сода — 4,4 тысячи (+79,4%);
- остальные и сборные грузы — 3,8 тысячи (-1,1%);
- руда цветная и серное сырье — 1 тысяча (рост более чем в четыре раза).
В целом же погрузка на КрасЖД в апреле 2021 года выросла на 11,9% (год к году) и составила 6,8 млн тонн, а в январе-апреле — 28 млн тонн грузов (+6%).
Так, за четыре месяца 2021 года было отправлено:
- каменного угля — 19,5 млн тонн (+10,2%);
- нефти и нефтепродуктов — 2,1 млн тонн (-2,1%);
- руды цветной и серного сырья — 2 млн тонн (-0,3%);
- лесных грузов — 775,2 тыс. тонн (-4,7%);
- зерна — 575,3 тыс. тонн (+45,4%);
- промышленного сырья — 292,1 тыс. тонн (+3,1%);
- строительных грузов — 333,8 тыс. тонн (-27,1%).
Напомним, что по итогу 2020 года контейнерные перевозки по КрасЖД выросли на 8,4% и составили свыше 248 тысяч контейнеров (ДФЭ).