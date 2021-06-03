Поезд Красноярск — Москва вернулся с запасного пути

Его отменили больше года назад из-за пандемии. Теперь же спрос начал восстанавливаться и поезд снова начнет курсировать. В первую поездку он отправился вчера вечером.

Поезд 155/156 Красноярск — Москва снова вернулся в расписание Красноярской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В первый рейс — из Красноярска в Москву — он отправился 2 июня. Обратный выйдет 5 июня. Далее состав будет курсировать через день: по четным в Москву, по нечетным обратно.

Как рассказали DK.RU в пресс-службе КрасЖД, теперь поезд 155/156 находится не в статусе фирменного, поэтому билеты на него стали дешевле. При этом в его состав по-прежнему входят не только плацкартные и купейные вагоны, но и вагоны повышенной комфортности и СВ.

Мы думаем, что этот поезд будет пользоваться популярностью, ведь при снижении цены, сервис остался практически на прежнем уровне», — говорят железнодорожники.

Напомним, что поезд Красноярск — Москва был отменен в апреле 2020 года, в связи с падением спроса из-за пандемии COVID-19. В начале августа он вернулся в расписание, но ходил лишь до декабря и в меньших объемах.