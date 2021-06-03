Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 03.06
73,49
89,68
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Поезд Красноярск — Москва вернулся с запасного пути

Поезд Красноярск — Москва вернулся с запасного пути
Иллюстрация: kras.rzd.ru

Его отменили больше года назад из-за пандемии. Теперь же спрос начал восстанавливаться и поезд снова начнет курсировать. В первую поездку он отправился вчера вечером.

#НОВОСТИ
Поезд 155/156 Красноярск — Москва снова вернулся в расписание Красноярской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В первый рейс — из Красноярска в Москву — он отправился 2 июня. Обратный выйдет 5 июня. Далее состав будет курсировать через день: по четным в Москву, по нечетным обратно.
 
Как рассказали DK.RU в пресс-службе КрасЖД, теперь поезд 155/156 находится не в статусе фирменного, поэтому билеты на него стали дешевле. При этом в его состав по-прежнему входят не только плацкартные и купейные вагоны, но и вагоны повышенной комфортности и СВ.
Мы думаем, что этот поезд будет пользоваться популярностью, ведь при снижении цены, сервис остался практически на прежнем уровне», — говорят железнодорожники.
Напомним, что поезд Красноярск — Москва был отменен в апреле 2020 года, в связи с падением спроса из-за пандемии COVID-19. В начале августа он вернулся в расписание, но ходил лишь до декабря и в меньших объемах.
Сейчас спрос практически вернулся на допандемийный уровень. Об этом свидетельствует и то, что в свой первый рейс после перерыва 155-й ушел с загрузкой в 75%», — говорят в КрасЖД.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Власти Красноярска рассматривают введение режима ЧС из-за паводкаВласти Красноярска рассматривают введение режима ЧС из-за паводка
  • Число прямых рейсов на Кипр из Красноярска увеличитсяЧисло прямых рейсов на Кипр из Красноярска увеличится
  • Банк России опубликовал список сомнительных финансовых организаций.Банк России опубликовал список сомнительных финансовых организаций.
  • Фонд содействия инновациям поддержал семь красноярских проектовФонд содействия инновациям поддержал семь красноярских проектов
  • Паводок в Красноярске «смыл» музей со «Святителя Николая»Паводок в Красноярске «смыл» музей со «Святителя Николая»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.