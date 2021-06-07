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Саяно-Шушенская ГЭС открыла береговой водосброс

Саяно-Шушенская ГЭС открыла береговой водосброс
Автор фото: Роскосмос. Иллюстрация: /www.facebook.com/sayanoshushenskayages

Пропуск паводка на станции происходит через эксплуатационный водосброс в теле плотины и береговой, который был в рекордные сроки достроен после аварии на СШГЭС и принят в эксплуатацию в 2010 году.

#НОВОСТИ

Как сообщает пресс-служба станции, ГЭС задержала уже более 7 млрд кубометров воды, сгладив пик паводка. На данный момент уровень воды в водохранилище составляет 542 метра: именно на этой высоте находится порог берегового водосброса, что позволяет пропускать лишнюю воду через него.

На станции уточняют: общий объем сброса воды установлен регулятором и меняется: расход воды через эксплуатационный водосброс будет снижен пропорционально пропуску через береговой.

По прогнозам специалистов, в ближайшее время приточность в водохранилище снизится. За первые дни июня интенсивность паводка уже уменьшилась с 9 250 кубометров в секунду до 7 600 кубометров в секунду.

Напомним, объем сброса на Красноярской ГЭС пока зафиксирован на уровне 7000 кубометров в секунду, уровень воды в Енисее превысил 4,5 метра.

 

Автор: Наталья Кобец
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