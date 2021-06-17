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На железнодорожном вокзале Красноярска будут прививать от коронавируса

На железнодорожном вокзале Красноярска будут прививать от коронавируса
Иллюстрация: kras.rzd.ru

Это второй подобный пункт в городе. Как и в первом, который открылся вчера в ТРЦ «Планета», здесь можно поставить обе дозы вакцины. В планах еще один такой кабинет — на правом берегу.

#НОВОСТИ
В Красноярске открылся второй внебольничный кабинет, где будут прививать от COVID-19. Находится в здании железнодорожного вокзала.
 
Организовывать отдельное помещение под него не стали, установив холодильники для хранения вакцины в медпункте, который расположен на первом этаже вокзала.
 
На железнодорожном вокзале Красноярска будут прививать от коронавируса 1
 
Привиться здесь можно будет круглосуточно и без предварительной записи. Достаточно предъявить паспорт и СНИЛС. За второй дозой придется обратиться сюда же.
 
Напомним, что первый внебольничный пункт вакцинирования в Красноярске начал работу вчера в ТРЦ «Планета». Привиться там можно ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 20 часов.
 
Планируется открыть еще один пункт — на правобережье Красноярска.
Автор: Евгений Волошинский
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