На железнодорожном вокзале Красноярска будут прививать от коронавируса

Это второй подобный пункт в городе. Как и в первом, который открылся вчера в ТРЦ «Планета», здесь можно поставить обе дозы вакцины. В планах еще один такой кабинет — на правом берегу.

В Красноярске открылся второй внебольничный кабинет, где будут прививать от COVID-19. Находится в здании железнодорожного вокзала.

Организовывать отдельное помещение под него не стали, установив холодильники для хранения вакцины в медпункте, который расположен на первом этаже вокзала.

Привиться здесь можно будет круглосуточно и без предварительной записи. Достаточно предъявить паспорт и СНИЛС. За второй дозой придется обратиться сюда же.

Напомним, что первый внебольничный пункт вакцинирования в Красноярске начал работу вчера в ТРЦ «Планета». Привиться там можно ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 20 часов.

Планируется открыть еще один пункт — на правобережье Красноярска.