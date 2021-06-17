Кредитные карты сдают позиции в Красноярском крае

Второй месяц число вновь выданных кредиток снижается. И скорость, с которой это происходит, кратно растет. Как впрочем и по всей Российской Федерации.

В мае 2021 года в Красноярском крае было выдано 25 403 новые кредитные карты, что на 11% меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

По числу выданных снова кредиток край оказался на 10 месте по России и на первом по Сибири. По динамике же он на пятом месте по стране (у остальных падение больше). В целом по стране она была на уровне 13,5%.

Примечательно, что сокращение выдачи кредитных карт (по отношению к марту) отмечалось в Красноярском крае и в апреле 2021 года. Тогда оно составило 3,1%. По стране картина была такой же, только разница была выше — 5,1%.