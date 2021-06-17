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Кредитные карты сдают позиции в Красноярском крае

Кредитные карты сдают позиции в Красноярском крае
Иллюстрация: pixabay.com

Второй месяц число вновь выданных кредиток снижается. И скорость, с которой это происходит, кратно растет. Как впрочем и по всей Российской Федерации.

#НОВОСТИ
В мае 2021 года в Красноярском крае было выдано 25 403 новые кредитные карты, что на 11% меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй.
 
По числу выданных снова кредиток край оказался на 10 месте по России и на первом по Сибири. По динамике же он на пятом месте по стране (у остальных падение больше). В целом по стране она была на уровне 13,5%.
 
Примечательно, что сокращение выдачи кредитных карт (по отношению к марту) отмечалось в Красноярском крае и в апреле 2021 года. Тогда оно составило 3,1%. По стране картина была такой же, только разница была выше — 5,1%.
 
Кредитование продолжает сокращаться и в других сегментах. Так, например, в мае этого года в Красноярском крае выдано потребительских кредитов на 9,1% меньше, чем в апреле.
Автор: Евгений Волошинский
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