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Площадь ТРЦ «Планета» предполагают увеличить

Площадь ТРЦ «Планета» предполагают увеличить
Иллюстрация: cre.ru

Как сообщает портал Sibdom.ru, до 21 июля в Красноярске пройдут публичные слушания о корректировке застройки земельного участка между улицами 9 Мая, 78 Добровольческой бригады, Алексеева и Авиаторов.

#НОВОСТИ

Открытое обсуждение изменений в проект планировки запланировано на 28 июня в администрации Советского района, однако в связи с третьей волной коронавируса участникам слушаний рекомендовано подавать свои предложения в письменной форме на адрес мэрии города.

Sibdom.ru отмечает, что из опубликованных на сайте администрации Красноярска документов трудно вычленить суть преобразований, по данным издания, речь идет об увеличении площади ТЦ. Новые строения появятся со стороны главного входа, кроме того, на здании поменяют фасад.

Напомним, ТРЦ «Планета» открылся в апреле 2008 года, это один из самых крупных торговых комплексов за Уралом. Общая площадь центра составляет 125 тыс. кв. м, площадь торговой галереи — 76,5 тыс. кв. м. Посещаемость ТРЦ достигает 1,5 миллионов человек в месяц.

 

Автор: Наталья Кобец
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