Юбилейный Международный Канский видеофестиваль пройдет офлайн с 27 по 29 августа

Главной темой юбилейного фестиваля станет «Перемена» — как повод для творческого осмысления всего, что происходило за эти годы. События фестиваля пройдут в Канске.

Прошлым летом из-за пандемии фестиваль перевел программу в онлайн, организовав в течение недели круглосуточное вещание на канале «СОПРОМАТ-ТВ». В этом году часть программы также состоится в онлайне, но основные события фестиваля пройдут в Канске с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности.

Провожать лето вместе с фестивалем — за 20 лет это превратилось в хорошую традицию. Канский видеофестиваль стал знаковым событием, привлекая творческих людей со всех континентов, влюбляя их в наш город. Мы рассчитываем, что нам удастся, соблюдая все предосторожности и обязательно пройдя вакцинацию, встретиться на гостеприимной канской земле». – считает мэр Канска Андрей Береснев.

По словам директора фестиваля Павла Лабазова, география участников будет такой же широкой, как и в прежние годы: от Мексики до Австралии.

Сам фестиваль продлится всего три дня, но еще до открытия в Канске состоится серия мероприятий. Среди них — художественно-исследовательский проект «Сибирский видеокампус» (при поддержке Фонда Михаила Прохорова) и открытая мини-конференция «Сибирские истории» (при поддержке Российского еврейского конгресса).

Международный конкурс короткого метра вновь представит картины со всего мира в разных жанрах — от экспериментальной анимации и документалистики до игрового кино и видеоарта. Фестивальная комиссия отберет в программу до 30 фильмов из более 1500 заявок, поступивших на конкурс. Победитель Канского фестиваля по традиции получит Гран-при «Золотой пальмовый секатор».

Международный Канский фестиваль, организованный Студией «Видеодом», проходит в городе Канске с 2002 года. Он нацелен на поддержку молодого искусства, развитие художественного языка и открытие новых имен. Канский фестиваль является свободной площадкой для творческих высказываний на любом языке мира. Генеральный партнер фестиваля – Фонд Михаила Прохорова.