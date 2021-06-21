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Сергей Ерёмин вернулся в Красноярск из Дубая

Сергей Ерёмин вернулся в Красноярск из Дубая
Иллюстрация: instagram.com/eremin__krsk

В крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов красноярский градоначальник отправился в начале прошлой недели с целью поучиться решать инфраструктурные вопросы.

#НОВОСТИ
Мэр Красноярска Сергей Ерёмин вернулся с учебы в Дубае. Об этом он написал в своем Instagram.
 
В посте он пояснил, что эта поездка проводилась в рамках обучающей программы («100 городских лидеров»), организованной «Сколоково» — организаторы и определяли, где именно будет проходить учеба.
Опыт развития инфраструктуры супергорода, построенного в пустыне всего за несколько десятков лет, а также управления им, был очень интересен.... Учиться надо у лидеров и, прежде всего, безудержному желанию смотреть в будущее, но при этом искать ресурсы не только для развития, но и просто для обеспечения жизни», — написал Ерёмин.
Мэр также отметил условия, в которых живет и развивается арабский город, охарактеризовав их фразой «Не дай Бог жить в таких природных и климатических условиях». Примечательно, что за несколько часов до публикации этого поста, Красноярск накрыло мощным ливнем, из-за которого часть улиц оказалась под водой, а в некоторых районах отключилась электроэнергия.
 
Напомним, что эта поездка (в части перелета и проживания) обошлась бюджету Красноярска в 610 тысяч рублей. Остальное оплатила госкорпорация ВЭБ.РФ.
Автор: Петр Савельев
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