На Лесосибирском ЛДК-1 построят вторую пеллетную линию
Проект является частью масштабной модернизации деревообрабатывающего предприятия, которая рассчитана до 2023 года. На ее нужды потратят почти 7 млрд рублей.
Владелец Лесосибирского ЛДК-1, Segezha Group (входит в АФК «Система»), проведет масштабную модернизацию предприятия. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на президента группы Михаила Шамолина.
В ряду прочего, речь идет о строительстве еще одного завода по производству пеллет. Он сможет перерабатывать до 100 тысяч кубометров отходов лесопиления в год. Таким образом пеллетные мощности ЛДК-1 практически удвоятся.
Помимо этого на предприятии построят новую котельную, которая будет топиться древесными отходами, увеличат распиловочные мощности на 200 тысяч «кубов» в год, закроют старое лесопильное производство и реконструируют очистные сооружения.
Общий объем инвестиций в этот проект модернизации составит порядка 6,5 млрд рублей. Рассчитана она до 2023 года.
Также Шамолин рассказал, что на комбинате может появиться линия по производству CLT-панелей — стройматериал, из которого можно строить деревянные многоэтажки. Решение по строительству этого завода будет приниматься в этом году.
Напомним, что марте 2021 года Segezha Group объявила о модернизации транспортного парка ЛДК-1. На ее нужды планировалось потратить 74 млн рублей.