На Лесосибирском ЛДК-1 построят вторую пеллетную линию

Проект является частью масштабной модернизации деревообрабатывающего предприятия, которая рассчитана до 2023 года. На ее нужды потратят почти 7 млрд рублей.

Владелец Лесосибирского ЛДК-1, Segezha Group (входит в АФК «Система»), проведет масштабную модернизацию предприятия. Об этом сообщил « Коммерсантъ » со ссылкой на президента группы Михаила Шамолина.

В ряду прочего, речь идет о строительстве еще одного завода по производству пеллет. Он сможет перерабатывать до 100 тысяч кубометров отходов лесопиления в год. Таким образом пеллетные мощности ЛДК-1 практически удвоятся.

Помимо этого на предприятии построят новую котельную, которая будет топиться древесными отходами, увеличат распиловочные мощности на 200 тысяч «кубов» в год, закроют старое лесопильное производство и реконструируют очистные сооружения.

Общий объем инвестиций в этот проект модернизации составит порядка 6,5 млрд рублей. Рассчитана она до 2023 года.

Также Шамолин рассказал, что на комбинате может появиться линия по производству CLT-панелей — стройматериал, из которого можно строить деревянные многоэтажки. Решение по строительству этого завода будет приниматься в этом году.