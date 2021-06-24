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Роспотребнадзор: Обязательной вакцинации в Красноярском крае пока не будет

Роспотребнадзор: Обязательной вакцинации в Красноярском крае пока не будет
Автор фото: Frauke Riether . Иллюстрация: pixabay.com

На данном этапе нет необходимости вводить обязательную вакцинацию для жителей региона, считает руководитель управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.

#НОВОСТИ

Об мнению эксперта, в крае задействованы еще не все меры борьбы с коронавирусной инфекцией. Несмотря на то, что вакцинация – это эффективный способ борьбы с заболеванием, необходимо учитывать, что иммунитет формируется примерно через полтора месяца после введения первого компонента. То есть, эффект от вакцинации – не мгновенный.

Подъем заболеваемости не является поводом для внедрения обязательной вакцинации. Такие требования должны быть введены, когда использованы все другие возможности. В крае пока не все инструменты задействованы», - цитирует Дмитрия Горяева «Интерфакс».

Глава краевого управления Роспотребнадзора призвал жителей региона строго соблюдать профилактические меры.

Напомним, губернатор края Александр Усс предупредил, что антиковидные меры в регионе могут быть ужесточены по примеру прошлого года, если заболеваемость и дальше будет расти. Решение может быть принято уже на следующей неделе: в понедельник, 28 июня, краевой оперативный штаб оценит обстановку.

Глава региона поставил задачу прививать порядка 13 тысяч человек в сутки, по его мнению, такие темпы не позволят «растянуть» пандемию на длительный срок.

Автор: Наталья Кобец
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