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В Хакасии ввели обязательную вакцинацию

В Хакасии ввели обязательную вакцинацию
Иллюстрация: vk.com/shtabkrskstate

Пока не для всех, а лишь для отдельных категорий жителей. Им дали время до конца лета, чтобы привиться. Что будет с теми, кто не сделает этого, неясно.

#НОВОСТИ
Главный санитарный врач Хакасии объявил о начале обязательной вакцинации жителей республики. Соответствующее постановление он подписал на этих выходных.
 
Как сказано в тексте документа, основанием для введения такой меры стала неблагополучная эпидемиологическая ситуация.
Интенсивность прироста возросла с 10 июня 2021 года, когда прирост за сутки составил 18,6%... Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места... По социальному статусу из числа заболевших работающее население составляет 51,6%, пенсионеры — 19,1%», — пишет главный санврач.
Обязательная вакцинации введена для некоторых категорий граждан. В частности, она касается работников:
  • торговли;
  • сферы услуг (индустрия красоты, фитнесс-центры);
  • общепита;
  • клиентских служб финансовых организаций;
  • МФЦ;
  • общественного транспорта;
  • образования, здравоохранения и соцзащиты;
  • развлекательных учреждений (в том числе детских);
  • театров, кинотеатров и концертных залов.
Руководителям этих организаций нужно до 1 июля 2021 года предоставить списки подлежащих вакцинации сотрудников. Те, в свою очередь, должны до 31 июля 2021 года привиться первым компонентом вакцины, а до 31 августа 2021 года — вторым.
 
В итоге к концу лета привитыми должно оказаться не менее 60% от общей численности работников организаций из означенных сфер.
Какие санкции ждут тех, кто не вакцинируется, в документе не сказано.
 
Напомним, что в Красноярском крае из-за роста заболеваемости COVID-19 об обязательной вакцинации пока не говорят: пока обошлись лишь ужесточением контроля за соблюдением масочного режима, а также закрытием детских развлекательных объектов и фуд-кортов в торгово-развлекательных центрах.
Автор: Евгений Волошинский
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