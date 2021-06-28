В Хакасии ввели обязательную вакцинацию

Пока не для всех, а лишь для отдельных категорий жителей. Им дали время до конца лета, чтобы привиться. Что будет с теми, кто не сделает этого, неясно.

Главный санитарный врач Хакасии объявил о начале обязательной вакцинации жителей республики. Соответствующее постановление он подписал на этих выходных.

Как сказано в тексте документа, основанием для введения такой меры стала неблагополучная эпидемиологическая ситуация.

Интенсивность прироста возросла с 10 июня 2021 года, когда прирост за сутки составил 18,6%... Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места... По социальному статусу из числа заболевших работающее население составляет 51,6%, пенсионеры — 19,1%», — пишет главный санврач.

Обязательная вакцинации введена для некоторых категорий граждан. В частности, она касается работников:

торговли;

сферы услуг (индустрия красоты, фитнесс-центры);

общепита;

клиентских служб финансовых организаций;

МФЦ;

общественного транспорта;

образования, здравоохранения и соцзащиты;

развлекательных учреждений (в том числе детских);

театров, кинотеатров и концертных залов.

Руководителям этих организаций нужно до 1 июля 2021 года предоставить списки подлежащих вакцинации сотрудников. Те, в свою очередь, должны до 31 июля 2021 года привиться первым компонентом вакцины, а до 31 августа 2021 года — вторым.

В итоге к концу лета привитыми должно оказаться не менее 60% от общей численности работников организаций из означенных сфер.

Какие санкции ждут тех, кто не вакцинируется, в документе не сказано.