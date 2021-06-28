В Хакасии ввели обязательную вакцинацию
Пока не для всех, а лишь для отдельных категорий жителей. Им дали время до конца лета, чтобы привиться. Что будет с теми, кто не сделает этого, неясно.
Главный санитарный врач Хакасии объявил о начале обязательной вакцинации жителей республики. Соответствующее постановление он подписал на этих выходных.
Как сказано в тексте документа, основанием для введения такой меры стала неблагополучная эпидемиологическая ситуация.
Интенсивность прироста возросла с 10 июня 2021 года, когда прирост за сутки составил 18,6%... Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места... По социальному статусу из числа заболевших работающее население составляет 51,6%, пенсионеры — 19,1%», — пишет главный санврач.
Обязательная вакцинации введена для некоторых категорий граждан. В частности, она касается работников:
- торговли;
- сферы услуг (индустрия красоты, фитнесс-центры);
- общепита;
- клиентских служб финансовых организаций;
- МФЦ;
- общественного транспорта;
- образования, здравоохранения и соцзащиты;
- развлекательных учреждений (в том числе детских);
- театров, кинотеатров и концертных залов.
Руководителям этих организаций нужно до 1 июля 2021 года предоставить списки подлежащих вакцинации сотрудников. Те, в свою очередь, должны до 31 июля 2021 года привиться первым компонентом вакцины, а до 31 августа 2021 года — вторым.
В итоге к концу лета привитыми должно оказаться не менее 60% от общей численности работников организаций из означенных сфер.
Какие санкции ждут тех, кто не вакцинируется, в документе не сказано.
Напомним, что в Красноярском крае из-за роста заболеваемости COVID-19 об обязательной вакцинации пока не говорят: пока обошлись лишь ужесточением контроля за соблюдением масочного режима, а также закрытием детских развлекательных объектов и фуд-кортов в торгово-развлекательных центрах.