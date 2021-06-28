Завод холодильников «Бирюса» обновит производство за 136 млн рублей

По итогу прошлого года прибыль компании превысила показатели, которые были до пожара в 2019-м. Может поэтому предприятие увеличило финансирование, направленное на модернизацию, почти на 20%.

Красноярский завод холодильников «Бирюса» в 2021 году вложит в модернизацию предприятия 136 млн рублей, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на компанию.

На эти деньги планируется запустить новую линию профилирования дверей, штамповку гибких боковых панелей холодильников, два термопластавтомата. Также компания собирается запустить оборудование для изготовления формовочных матриц и демонтировать старую линию подготовки изделий к покраске.

В 2020-м на заводе запустили новую вакуум-формовочную линию Kiefel, два роботизированных комплекса Kuka, а также линии для изготовления основания компрессора и блоков приборов. На эти цели было потрачено 114,7 млн рублей.