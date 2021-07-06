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Через Красноярск пустят еще один круизный поезд. Между Москвой и Байкалом

Через Красноярск пустят еще один круизный поезд. Между Москвой и Байкалом
Иллюстрация: rzdtour.com

Первый подобный маршрут связал Москву с Владивостоком. В этот раз, правда, билеты будут ощутимо дешевле, да и само путешествие займет существенно меньше времени.

#НОВОСТИ
Компания «РЖД Тур» начала продажи железнодорожного круиза до Байкала. Соответствующее предложение появилось на ее сайте.
 
Поезд «Байкальская сказка», скомплектованный из двухэтажных вагонов, пройдет по маршруту Москва — Нижний Новгород (по дороге туда)/Казань (по дороге обратно) — Екатеринбург — Славгород — Красноярск — Иркутск. По ходу следования пассажиров ждут экскурсии в означенных городах. Например, обзорная автобусная экскурсия по Красноярску, посещение озера Большое Яровое и знакомство с Екатеринбургом, посещение Казанского Кремля и т.д.
 
В Иркутске же они смогут познакомиться с городом, посетить остров Ольхон, проехать по Кругобайкальской железной дороге и многое другое.
Пока «РЖД Тур» заявил лишь два подобных круиза — 23 июля с отправлением из Москвы и 30 июля с отправлением из Иркутска. Стоит отметить, что маршрут рассчитан в одну сторону — обратно туристов доставят воздушным чартером.
 
Стоимость тура начинается от 123 825 рублей на человека при поездке в купе и от 148 100 рублей — в СВ. За детей от 5 до 9 лет придется заплатить чуть меньше — от 95 240 и 103 995 рублей соответственно.
 
В эту стоимость включено:
  • проезд в вагоне;
  • авиаперелет Иркутск — Москва или Москва — Иркутск;
  • проезд на теплоходах «Восход» и «Комета» по Байкалу;
  • экскурсии и вход на заявленные туристические объекты;
  • трехразовое питание по программе.
Напомним, что в апреле 2021 года «РЖД Тур» запустила круизный поезд между Москвой и Владивостоком, который также проходит через Красноярск. Его маршрут рассчитан на 26 дней с экскурсиями и остановками по пути следования. Стоимость билетов на этот поезд класса «Люкс» начиналась с 1,35 млн рублей.
Автор: Евгений Волошинский
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