Через Красноярск пустят еще один круизный поезд. Между Москвой и Байкалом

Первый подобный маршрут связал Москву с Владивостоком. В этот раз, правда, билеты будут ощутимо дешевле, да и само путешествие займет существенно меньше времени.

Компания «РЖД Тур» начала продажи железнодорожного круиза до Байкала. Соответствующее предложение появилось на ее сайте.

Поезд «Байкальская сказка», скомплектованный из двухэтажных вагонов, пройдет по маршруту Москва — Нижний Новгород (по дороге туда)/Казань (по дороге обратно) — Екатеринбург — Славгород — Красноярск — Иркутск. По ходу следования пассажиров ждут экскурсии в означенных городах. Например, обзорная автобусная экскурсия по Красноярску, посещение озера Большое Яровое и знакомство с Екатеринбургом, посещение Казанского Кремля и т.д.

В Иркутске же они смогут познакомиться с городом, посетить остров Ольхон, проехать по Кругобайкальской железной дороге и многое другое.

Пока «РЖД Тур» заявил лишь два подобных круиза — 23 июля с отправлением из Москвы и 30 июля с отправлением из Иркутска. Стоит отметить, что маршрут рассчитан в одну сторону — обратно туристов доставят воздушным чартером.

Стоимость тура начинается от 123 825 рублей на человека при поездке в купе и от 148 100 рублей — в СВ. За детей от 5 до 9 лет придется заплатить чуть меньше — от 95 240 и 103 995 рублей соответственно.

В эту стоимость включено:

проезд в вагоне;

авиаперелет Иркутск — Москва или Москва — Иркутск;

проезд на теплоходах «Восход» и «Комета» по Байкалу;

экскурсии и вход на заявленные туристические объекты;

трехразовое питание по программе.