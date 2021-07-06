Красноярск ожидает шторм с грозами, ливнями и градом

Спасатели предупредили горожан о предстоящих природных катаклизмах — после тайской жары город ожидает дождевой фронт с порывами ветра.

6 и 7 июля в центральных районах Красноярского края ожидаются сильные дожди, ливни, град, грозы и шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

Гражданам рекомендуют соблюдать правила безопасности:

если ливень застал вас на улице, не подходите к оборвавшимся электропроводам, не спускайтесь в подземные переходы, постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;

если ливень застал вас в машине, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки, в случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание;

не производите работы на высоких зданиях и конструкциях;

обходите рекламные щиты, легкие постройки, крупные деревья, строящиеся здания, линии электропередач;

при грозе не рекомендуется находиться на воде и у воды, нельзя прикасаться к металлическим предметам, в помещении необходимо отключить электроприборы.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб — 112.



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