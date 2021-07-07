В Красноярском крае откроют еще 44 прививочных пункта

Это будут как стационарные, так и временные пункты вакцинации. Деньги, которые пойдут на их оснащение, краевые власти выделят из своего резервного фонда.

Правительство Красноярского края собирается выделить из резервного фонда средства на оборудование еще несколько десятков прививочных пунктов. Об этом стало известно по итогам заседания кабмина.

Речь идет о 44-х пунктах вакцинации, среди которых будут как стационарные, так и временные. Сколько будет тех, а сколько других — власти не говорят. Как и не называют местности, в которых они будут открыты.

Меж тем, по данным краевого Минздрава, наиболее сложная ситуация с заболеваемостью, складывается в Красноярской агломерации и западных районах края. Например, по данным оперштаба, только вчера в Красноярске выявлено 78 новых случаев заражения.

Ожидается, что на пике третьей волны больничная помощь может потребоваться 6 600 жителям края. Сейчас в 48-ми инфекционных госпиталей, развернутых в Красноярском крае, можно разместить 5 080 пациентов. При этом 85% этих мест уже занято (еще неделю назад эта цифра была на уровне 80%).

В Минздраве уверяют, что вакцинация поможет снизить наряженность в ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Несмотря на рост заболеваемости, в стационарах края сегодня не более 5% вакцинированных пациентов. Среди них случаи сложного течения болезни составляют порядка 0,2%, летальных исходов нет», — говорят медики.

Сейчас в Красноярском крае привиться от коронавируса можно в 123 прививочных пунктах, развернутых на базе медорганизаций. Правда, предварительно нужно записаться. Без записи вакцинироваться можно во внебольничных пунктах, которые пока развернуты лишь в Красноярске. Всего таких восемь:

в ТРЦ «Планета»; в гипермаркете «Леруа Мерлен»; в ТЦ «Изумрудный город»; в ТЦ «Зеленый»; в главном здании ЖД вокзала; в ТЦ «Атмосфера дома»; в ТЦ «Красноярье»; в зоопарке «Роев Ручей».

Для приема в них нужны только паспорт и СНИСЛ.