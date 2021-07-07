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В Красноярском крае откроют еще 44 прививочных пункта

В Красноярском крае откроют еще 44 прививочных пункта
Иллюстрация: vk.com/shtabkrskstate

Это будут как стационарные, так и временные пункты вакцинации. Деньги, которые пойдут на их оснащение, краевые власти выделят из своего резервного фонда.

#НОВОСТИ
Правительство Красноярского края собирается выделить из резервного фонда средства на оборудование еще несколько десятков прививочных пунктов. Об этом стало известно по итогам заседания кабмина.
 
Речь идет о 44-х пунктах вакцинации, среди которых будут как стационарные, так и временные. Сколько будет тех, а сколько других — власти не говорят. Как и не называют местности, в которых они будут открыты.
 
Меж тем, по данным краевого Минздрава, наиболее сложная ситуация с заболеваемостью, складывается в Красноярской агломерации и западных районах края. Например, по данным оперштаба, только вчера в Красноярске выявлено 78 новых случаев заражения.
 
В Красноярском крае откроют еще 44 прививочных пункта 1
 
Ожидается, что на пике третьей волны больничная помощь может потребоваться 6 600 жителям края. Сейчас в 48-ми инфекционных госпиталей, развернутых в Красноярском крае, можно разместить 5 080 пациентов. При этом 85% этих мест уже занято (еще неделю назад эта цифра была на уровне 80%).
 
В Минздраве уверяют, что вакцинация поможет снизить наряженность в ситуации с заболеваемостью COVID-19.
Несмотря на рост заболеваемости, в стационарах края сегодня не более 5% вакцинированных пациентов. Среди них случаи сложного течения болезни составляют порядка 0,2%, летальных исходов нет», — говорят медики.
Сейчас в Красноярском крае привиться от коронавируса можно в 123 прививочных пунктах, развернутых на базе медорганизаций. Правда, предварительно нужно записаться. Без записи вакцинироваться можно во внебольничных пунктах, которые пока развернуты лишь в Красноярске. Всего таких восемь:
  1. в ТРЦ «Планета»;
  2. в гипермаркете «Леруа Мерлен»;
  3. в ТЦ «Изумрудный город»;
  4. в ТЦ «Зеленый»;
  5. в главном здании ЖД вокзала;
  6. в ТЦ «Атмосфера дома»;
  7. в ТЦ «Красноярье»;
  8. в зоопарке «Роев Ручей».
Для приема в них нужны только паспорт и СНИСЛ.
Автор: Евгений Волошинский
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