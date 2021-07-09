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Резидентам «Красноярской технологической долины» дали налоговые льготы

Резидентам «Красноярской технологической долины» дали налоговые льготы
Иллюстрация: pixabay.com

Пока о своем желании войти в число резидентов заявилопять компаний. Но, возможно, в ближайшее время их станет больше — нулевой налог на прибыль в течение 10 лет очень привлекателен.

#НОВОСТИ
Резиденты «Красноярской технологической долины» в течение первых 10 лет своей работы не будут платить налог на прибыль, а с 11 года он будет составлять 13,5%. Соответствующий закон приняли на заседании последней в этом созыве сессии Законодательного Собрания Красноярского края.
 
К сегодняшнему дню, по словам вице-премьер края Сергей Верещагин, стать резидентами «Красноярской технологической долины» пожелало пять компаний: три из них машиностроительные, а еще две занимаются производством колес. Что это за компании конкретно, Верещагин не уточнил, как и то, каков объем инвестиций в их проекты, реализуемые на базе КТД. Но он пояснил, что сейчас эти предприятия лишь подают заявки.
 
Стоит, правда, отметить, что о таком же числе резидентов шла речь еще в феврале 2021 года — они заявились почти сразу, после подписания соглашения о создании «Красноярской технологической долины».
 
Это не единственные налоговые льготы, которые были получены бизнесом по итогу этой сессии Заксобрания. Так, предприятия цветной металлургии, добывающие руду и пески драгметаллов, теперь смогут претендовать на статус регионального инвестпроекта, а значит — получить доступ к соответствующим налоговым преференциям.
Автор: Евгений Волошинский
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