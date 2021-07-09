Резидентам «Красноярской технологической долины» дали налоговые льготы

Пока о своем желании войти в число резидентов заявилопять компаний. Но, возможно, в ближайшее время их станет больше — нулевой налог на прибыль в течение 10 лет очень привлекателен.

Резиденты «Красноярской технологической долины» в течение первых 10 лет своей работы не будут платить налог на прибыль, а с 11 года он будет составлять 13,5%. Соответствующий закон приняли на заседании последней в этом созыве сессии Законодательного Собрания Красноярского края.

К сегодняшнему дню, по словам вице-премьер края Сергей Верещагин, стать резидентами «Красноярской технологической долины» пожелало пять компаний: три из них машиностроительные, а еще две занимаются производством колес. Что это за компании конкретно, Верещагин не уточнил, как и то, каков объем инвестиций в их проекты, реализуемые на базе КТД. Но он пояснил, что сейчас эти предприятия лишь подают заявки.

Стоит, правда, отметить, что о таком же числе резидентов шла речь еще в феврале 2021 года — они заявились почти сразу, после подписания соглашения о создании «Красноярской технологической долины».