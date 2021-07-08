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Цветная металлургия в Красноярском крае сможет получить налоговые льготы под свои проекты

Цветная металлургия в Красноярском крае сможет получить налоговые льготы под свои проекты
Иллюстрация: futurita.ru

До сегодняшнего дня краевой закон о РИПах, дающий весьма ощутимые налоговые льготы, не касался этой отрасли, то отнюдь не стимулировало соответствующие предприятия к активной реализации новых идей.

#НОВОСТИ
Предприятия цветной металлургии в Красноярском крае получат налоговые льготы при реализации своих инвестпроектов. Соответствующие поправки в закон о РИПах сегодня, сразу в двух чтениях, приняли депутаты регионального Заксобрания.
 
В октябре 2020 года, когда край принял закон о региональных инвестиционных проектах, который облегчал лежащее на них налоговое бремя в части налога на прибыль (5% в первые пять лет, 10% — в следующие), цветмет не вошел в список отраслей, имеющих право претендовать на этот статус.
 
Теперь это упущение исправлено. Правда, только для проектов, направленных на добычу руд и песков драгоценных металлов.
 
По словам автора законопроекта, его реализация только в ближайшее время принесет экономике края порядка 162 млрд рублей инвестиций, а бюджету — 53 млрд налоговых доходов.
 
Закон вступит в силу на следующий день, после опубликования. Это должно произойти примерно через две-три недели.
Автор: Петр Савельев
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