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Через 20 дней: назван срок пикового роста коронавируса в Красноярске

Через 20 дней: назван срок пикового роста коронавируса в Красноярске
Иллюстрация: Yandex

Губернатор Красноярского края Александр Усс называл пиковое время коронавирусной инфекции в Красноярске.

#НОВОСТИ

Прогнозируется, что пик третьей волны в Красноярске придется на конец июля, то есть через двадцать дней. Затем начнется стагнация, так называемое плато, и постепенное снижение. Такие выводы сделаны из опыта предыдущих всплесков заболеваемости.

При этом губернатор отметил, что в регионе не введены жесткие ограничительные меры. А также подчеркнул, что в регионе открыты дополнительные внебольничные прививочные пункты. В целом совокупная пропускная способность пунктов вакцинации — 10-13 тысяч в сутки.

 

Автор: Петр Савельев
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