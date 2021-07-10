Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 10.07
74,46
88,13
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Клещи сохраняют активность в Красноярском крае

Клещи сохраняют активность в Красноярском крае
Иллюстрация: ДК

В регионе продолжается период массовой активности клещей — официальная статистика Роспотребнадзора показывает, что зарегистрирован рост случаев заболевания клещевыми инфекциями.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

За прошедшую неделю с жалобами на присасывание клещей обратились 616 жителей края, 107 из них — дети.

В больницы с подозрением на клещевой энцефалит попали 16 человек, у 7 человек он подтвердился, 8 заболели боррелиозом.

Численность клещей на контрольном маршруте Столбов осталась прежней — 27 штук/км.

На втором пункте наблюдения, ст. Снежница, зафиксировано снижение активности за неделю с 10 до 5 штук/км.

С апреля, в крае зарегистрировано 12 667 случаев присасывания клещей.

По теме

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярский край снова остался без бизнес-омбудсменаКрасноярский край снова остался без бизнес-омбудсмена
  • Красноярские бары и клубы массово «ушли на каникулы»Красноярские бары и клубы массово «ушли на каникулы»
  • Ряды КПРФ проредили в Красноярском краеРяды КПРФ проредили в Красноярском крае
  • В Красноярске пройдет гастрономический марафонВ Красноярске пройдет гастрономический марафон
  • Формула идеального пикника — удобство, стиль, экологичностьФормула идеального пикника — удобство, стиль, экологичность
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.