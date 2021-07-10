Клещи сохраняют активность в Красноярском крае

В регионе продолжается период массовой активности клещей — официальная статистика Роспотребнадзора показывает, что зарегистрирован рост случаев заболевания клещевыми инфекциями.

За прошедшую неделю с жалобами на присасывание клещей обратились 616 жителей края, 107 из них — дети.

В больницы с подозрением на клещевой энцефалит попали 16 человек, у 7 человек он подтвердился, 8 заболели боррелиозом.

Численность клещей на контрольном маршруте Столбов осталась прежней — 27 штук/км.

На втором пункте наблюдения, ст. Снежница, зафиксировано снижение активности за неделю с 10 до 5 штук/км.

С апреля, в крае зарегистрировано 12 667 случаев присасывания клещей.

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