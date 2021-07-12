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Красноярский край оказался среди аутсайдеров по темпам роста жилищного строительства

Красноярский край оказался среди аутсайдеров по темпам роста жилищного строительства
Иллюстрация: sm-city.ru

Российский строительный рынок побил двухлетний рекорд по запуску новых проектов многоквартирного жилья. Краю в этом отношении похвастаться особо не чем.

#НОВОСТИ
В июне 2021 года в Красноярском крае было запущено новых проектов жилого строительства общей площадью 28 тысяч кв. м. — это 1,3% от уже имеющегося объема стройки. Такие данные приведены в обзоре рынка, опубликованном корпорацией ДОМ.РФ.
 
По площади вновь стартовавших проектов Красноярский край оказался на 15 месте среди 17 регионов страны, где объем жилого строительства превышает 1 млн кв. м. В этот список из сибирских регионов еще попадает Новосибирская область — она занимает последнюю его строчку с 25 тысячами кв.м.
 
В целом же, на 1 июля 2021 года в Красноярском крае строилось 2,185 млн кв.м. жилья — это 11 место по России и второе по СФО (первое за новосибирцами — 2,831 млн кв. м.).
 
Стоит добавить, что строительный рынок страны в июне 2021 года побил двухлетний рекорд по запуску новых проектов многоквартирного жилья — общая площадь таковых составила 5,3 млн кв.м., что в 2,2 раза превосходит среднемесячный показатель с июля 2019-го.
 
Напомним также, что Красноярский край по итогу пяти месяцев 2021 года лидировал по Сибири по объемам проектного финансирования жилого строительства. Правда, по количеству открытых эскроу-счетов, регион уступает Новосибирской области и Алтайскому краю.
Автор: Петр Савельев
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