Красноярский край оказался среди аутсайдеров по темпам роста жилищного строительства

Российский строительный рынок побил двухлетний рекорд по запуску новых проектов многоквартирного жилья. Краю в этом отношении похвастаться особо не чем.

В июне 2021 года в Красноярском крае было запущено новых проектов жилого строительства общей площадью 28 тысяч кв. м. — это 1,3% от уже имеющегося объема стройки. Такие данные приведены в обзоре рынка, опубликованном корпорацией ДОМ.РФ.

По площади вновь стартовавших проектов Красноярский край оказался на 15 месте среди 17 регионов страны, где объем жилого строительства превышает 1 млн кв. м. В этот список из сибирских регионов еще попадает Новосибирская область — она занимает последнюю его строчку с 25 тысячами кв.м.

В целом же, на 1 июля 2021 года в Красноярском крае строилось 2,185 млн кв.м. жилья — это 11 место по России и второе по СФО (первое за новосибирцами — 2,831 млн кв. м.).

Стоит добавить, что строительный рынок страны в июне 2021 года побил двухлетний рекорд по запуску новых проектов многоквартирного жилья — общая площадь таковых составила 5,3 млн кв.м., что в 2,2 раза превосходит среднемесячный показатель с июля 2019-го.