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В Красноярский край поступил «КовиВак» - только для медиков

В Красноярский край поступил «КовиВак» - только для медиков
Иллюстрация: osnmedia.ru

Как сообщил краевой оперативный штаб, в регион привезли 6240 доз вакцины «КовиВак», разработанной НИИ Чумакова. Однако в широкий оборот она не пойдет.

#НОВОСТИ

Препаратом будут прививать медицинских работников – тех, кто переболел в прошлом году или не болел и еще не сделал прививку. Начнут кампанию с сотрудников инфекционных госпиталей и крупных медицинских центров.

В прививочные пункты же до конца недели должна поступить новая партия «Спутника V».

По некоторым данным, в крае привиты уже полмиллиона жителей, особенно вырос спрос на вакцинацию в последние десять дней.

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Автор: Наталья Кобец
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