Уголовное дело о фальшивых ПЦР-тестах возбуждено в Красноярске

Сотрудники краевого управления полиции выяснили, что подрядчик одной из строительных организаций предоставил поддельные результаты ПЦР-тестов на своих сотрудников.

Таким образом руководитель компании хотел избежать отправки 16 вахтовых рабочих на обсервацию или организовывать для них прививки от коронавируса. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, рабочие улетели на вахту в один из северных районов края.

Против предпринимателя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Она предусматривает до года лишения свободы.

Напомним, накануне прокуратура края заявила о том, что требует через суд закрыть восемь интернет-сайтов, которые предлагают красноярцам купить прививочные сертификаты, результаты ПЦР-тестов и другие документы, якобы подтверждающие отсутствие коронавирусной инфекции и наличие защиты от нее.