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Суд поставил точку в скандале с красноярским полигоном «Шинник»

Суд поставил точку в скандале с красноярским полигоном «Шинник»
Иллюстрация: DK.RU

Мусорный полигон, не пригодный для использования, вернут его собственнику — мэрии Красноярска. Но уже после рекультивации, на которой настаивали чиновники.

#НОВОСТИ

Третий арбитражный апелляционный суд удовлетворил требования департамента муниципального имущества и земельных отношений по возвращению имущества.  Также арендатор — ООО «Экоресурс» — обязан  провести биологическую рекультивацию полигона «Шинник». Работы должны быть закончены до ноября 2021 года.

Напомним, что в 2006 году между департаментом и ООО «Экоресурс» был заключен договор аренды земельного участка, срок действия которого истек 1 августа 2020 года. В соответствии с условиями договора, ООО «Экоресурс» обязано было вернуть участок арендодателю – департаменту горимущества, предварительно проведя биологическую рекультивацию земель.

Однако арендатор отказывался проводить рекультивацию. Департамент настаивал на своем. Все это время, несмотря на запрет на захоронение отходов, «Шинник» принимал тонны мусора. Дело удалось решить в судебном порядке.

Автор: Петр Савельев
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