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Красноярцы стали больше занимать на потребительские нужды

Красноярцы стали больше занимать на потребительские нужды
Иллюстрация: ivemaster.ru/moskov1234

По размеру потребкредитов Красноярский край вошел в первую десятку регионов-лидеров по России, а по Сибири и вовсе стал первым. По динамике же он вполне уложился в среднестрановую тенденцию.

#НОВОСТИ
В июне 2021 года средний размер потребительского кредита в Красноярском крае составил 319 992 рубля, что на 7% больше, чем было в мае этого же года. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.
 
По Сибири обозначенная сумма займа оказалась самой большой из всех регионов. Следом идут Омская и Новосибирская области — 299 477 рублей и 298 226 рублей соответственно. По России же это десятый результат.
 
В целом же по стране средний размер потребкредита в июне этого года был на уроне 303,3 тысячи рублей против 283 тысяч в мае (+7,2%)
 
Добавим, что по количеству выданных в июне потребительских кредитов Красноярский край также оказался лидером по СФО и вошел в первую десятку по России.
 
Стоит также отметить, что с начала года средний размер потребкредита в Красноярском крае вырос на 50,8%.
Автор: Петр Савельев
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