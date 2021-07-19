Красноярцы стали больше занимать на потребительские нужды

По размеру потребкредитов Красноярский край вошел в первую десятку регионов-лидеров по России, а по Сибири и вовсе стал первым. По динамике же он вполне уложился в среднестрановую тенденцию.

В июне 2021 года средний размер потребительского кредита в Красноярском крае составил 319 992 рубля, что на 7% больше, чем было в мае этого же года. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

По Сибири обозначенная сумма займа оказалась самой большой из всех регионов. Следом идут Омская и Новосибирская области — 299 477 рублей и 298 226 рублей соответственно. По России же это десятый результат.

В целом же по стране средний размер потребкредита в июне этого года был на уроне 303,3 тысячи рублей против 283 тысяч в мае (+7,2%)

Добавим, что по количеству выданных в июне потребительских кредитов Красноярский край также оказался лидером по СФО и вошел в первую десятку по России.