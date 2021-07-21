Мост «Арфа» и другие примеры губернаторского нейминга в Красноярске

Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Впрочем, речь не о судне, а о долгожданном пешеходном переходе между БКЗ и культурном центром «Площадь Мира».

Напомним, cтарый мост был признан аварийным и снесен в 2015 году. Однако довольно скоро стало понятно, что переход необходим. Иначе разрушается пешеходная цельность центральной части города. Новый мост решили сделать настоящим арт-объектом. По форме он мини-копия Виноградовского моста. И также будет держаться на вантах. Уже в проекте учтена подсветка с разными режимами. Мост состоит из 5 тыс. деталей. Все несущие элементы пролетного строения, эстакады и лестничного схода изготовят из алюминиевого сплава на КраМЗе.

А вот названия у моста не было. Проверяя ход строительства объекта, губернатор края предложил назвать его «Арфа».

Считаю, что новый надземный переход станет еще одной изюминкой Красноярска и будет визуально перекликаться с другим вантовым мостом по соседству – Виноградовским. Предлагается его назвать «Арфа», поскольку так называются его вантовые крепления», — сказал Александр Усс.

Это уже не первый случай нейминга от Александра Усса. Напомним, именно он предложил назвать «четвертый мост» — Николаевским. Также губернатор активно поддержал переименование аэропорта «Емельяново» в аэропорт Дмитрия Хворостовского.