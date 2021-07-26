Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 24.07
73,76
86,84
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Поставить вакцину от коронавируса теперь можно в ТК «Квант»

Поставить вакцину от коронавируса теперь можно в ТК «Квант»
Иллюстрация: meharossii.ru

В торговом центре открылся еще один пункт вакцинации. Работает все дни, кроме понедельника. Сделать прививку могут все желающие. С собой нужно взять только паспорт и СНИЛС.

#НОВОСТИ
С 10.00 до 12.00 все желающие могут поставить вакцину «Спутник V» на первом этаже ТК «Квант».
Отметим, накануне в Красноярск поступило еще 30 тысяч доз препарата.
Напомним, все желающие поставить прививку от коронавирусной инфекции смогут записаться на вакцинацию по телефону или лично в регистратуре поликлиники.  
Для записи также можно использовать личный кабинет на портале www.web-registratura.ru и личный кабинет на едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru.
Предварительной записи во внебольничные пункты не требуется.
Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярский край поступил «КовиВак». В регион привезли 6240 доз вакцины, однако в широкий оборот она не пойдет – препарат только для медиков.
Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Началось «заселение» Красноярской технологической долиныНачалось «заселение» Красноярской технологической долины
  • КрасКом порадовал красноярцев отменой отключения холодной водыКрасКом порадовал красноярцев отменой отключения холодной воды
  • Арестована очередная порция имущества Анатолия БыковаАрестована очередная порция имущества Анатолия Быкова
  • Блиц-опрос: Чего вы ждете от власти в связи с ограничениями?Блиц-опрос: Чего вы ждете от власти в связи с ограничениями?
  • Выходные в Красноярске будут жаркимиВыходные в Красноярске будут жаркими
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.