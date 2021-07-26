Поставить вакцину от коронавируса теперь можно в ТК «Квант»
В торговом центре открылся еще один пункт вакцинации. Работает все дни, кроме понедельника. Сделать прививку могут все желающие. С собой нужно взять только паспорт и СНИЛС.
С 10.00 до 12.00 все желающие могут поставить вакцину «Спутник V» на первом этаже ТК «Квант».
Отметим, накануне в Красноярск поступило еще 30 тысяч доз препарата.
Напомним, все желающие поставить прививку от коронавирусной инфекции смогут записаться на вакцинацию по телефону или лично в регистратуре поликлиники.
Для записи также можно использовать личный кабинет на портале www.web-registratura.ru и личный кабинет на едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru.
Предварительной записи во внебольничные пункты не требуется.
Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярский край поступил «КовиВак». В регион привезли 6240 доз вакцины, однако в широкий оборот она не пойдет – препарат только для медиков.