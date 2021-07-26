Поставить вакцину от коронавируса теперь можно в ТК «Квант»

В торговом центре открылся еще один пункт вакцинации. Работает все дни, кроме понедельника. Сделать прививку могут все желающие. С собой нужно взять только паспорт и СНИЛС.

С 10.00 до 12.00 все желающие могут поставить вакцину «Спутник V» на первом этаже ТК «Квант».

Отметим, накануне в Красноярск поступило еще 30 тысяч доз препарата.

Напомним, все желающие поставить прививку от коронавирусной инфекции смогут записаться на вакцинацию по телефону или лично в регистратуре поликлиники.

Для записи также можно использовать личный кабинет на портале www.web-registratura.ru и личный кабинет на едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru .

Предварительной записи во внебольничные пункты не требуется.