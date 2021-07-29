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«Кина не будет»: юбилейный Канский видеофестиваль отменили из-за коронавируса

«Кина не будет»: юбилейный Канский видеофестиваль отменили из-за коронавируса
Иллюстрация: kanskfest.ru

Мероприятие решили провести позднее — когда именно, пока неизвестно. Но организаторы рассчитывают, что это будет в 2021 году. Причина отмены - сложная эпидситуация в регионе.

#НОВОСТИ

Изначально планировалось, что фестиваль состоится в традиционном офлайн формате — однако в июле стало понятно, что мероприятие все же придется отменить. В регионе стало все  сложно с коронавирусом.

Мы вынуждены сообщить об отмене августовских мероприятий в связи с эпидемиологической обстановкой в Красноярском крае. Мы не вправе подвергать дополнительным рискам здоровье наших участников и зрителей», — рассказала арт-директор фестиваля Надежда Бакурадзе.

В прошлом году фестиваль проводили в режим онлайн — однако это потребовало больших финансовых и временных затрат. Поэтому нынешним летом повторить этот опыт не удастся.

Тем не менее, Надежда Бакурадзе отметила, что в конкурсную программу фестиваля вошли 46 фильмов из 22 стран, организаторы все же надеются, что при поддержке партнёров мероприятие удастся провести до конца года.

Ранее DK.RU сообщал, что главной темой юбилейного Канского фестиваля станет «Перемена» — как повод для творческого осмысления всего, что происходило за эти годы. События фестиваля пройдут в Канске. 
География участников планировалась широкой, как и в прежние годы: от Мексики до Австралии.
Сам фестиваль должен был продлиться всего три дня.

 

Автор: Юлия Тарабан
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