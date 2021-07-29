«Кина не будет»: юбилейный Канский видеофестиваль отменили из-за коронавируса

Мероприятие решили провести позднее — когда именно, пока неизвестно. Но организаторы рассчитывают, что это будет в 2021 году. Причина отмены - сложная эпидситуация в регионе.

Изначально планировалось, что фестиваль состоится в традиционном офлайн формате — однако в июле стало понятно, что мероприятие все же придется отменить. В регионе стало все сложно с коронавирусом.

Мы вынуждены сообщить об отмене августовских мероприятий в связи с эпидемиологической обстановкой в Красноярском крае. Мы не вправе подвергать дополнительным рискам здоровье наших участников и зрителей», — рассказала арт-директор фестиваля Надежда Бакурадзе.

В прошлом году фестиваль проводили в режим онлайн — однако это потребовало больших финансовых и временных затрат. Поэтому нынешним летом повторить этот опыт не удастся.

Тем не менее, Надежда Бакурадзе отметила, что в конкурсную программу фестиваля вошли 46 фильмов из 22 стран, организаторы все же надеются, что при поддержке партнёров мероприятие удастся провести до конца года.

Ранее DK.RU сообщал , что главной темой юбилейного Канского фестиваля станет «Перемена» — как повод для творческого осмысления всего, что происходило за эти годы. События фестиваля пройдут в Канске.

География участников планировалась широкой, как и в прежние годы: от Мексики до Австралии.

Сам фестиваль должен был продлиться всего три дня.