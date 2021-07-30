Росрыболовство увеличило претензии к «Норникелю» в 16 раз

Ведомство хочет взыскать с компании не только ущерб, нанесенный речным биоресурсам Таймыра авраией на норильской ТЭЦ-3, но и затраты на их восстановление. Металлурги с такой оценкой не согласны.

Енисейское территориальное управление Росрыболовства повторно предъявило иск к «Норильско-Таймырской энергетической компания» (НТЭК, является структурой «Норникеля») о взыскании вреда водным биоресурсам, нанесенного аварией на ТЭЦ-3 Норильска. Как сообщили в ведомстве, исковое заявление уже направлено в Арбитражный суд Красноярского края.

Сумма, которую Росрыболовство требует с «Норникеля», составляет 58,65 млрд рублей. Из них: 3,6 млрд — за прямой ущерб, а остальное — это затраты на восстановление. До этого претензии «рыбаков» к металлургам ограничивались суммой прямого ущерба, но тот иск ведомство на днях отозвало

Разлив дизтоплива оказал существенное влияние на среду обитания водных организмов, привел к загрязнению и гибели водных биоресурсов и ряду других негативных последствий. На основе научных данных проведены масштабные расчеты нанесенного ущерба и затрат на восстановление», — аргументирует свою позицию Росраболовство.

«Норникель» с такой оценкой не согласен — в компании считают ее завышенной.

Она во много раз превышает результаты исследований, подготовленных специализированными научными институтами, которые оценивали воздействие аварии на водные биоресурсы», — говорят в компании.

Ученое сообщество сумму претензий Росрыболовства не комментирует, ссылаясь на то, что не видело его рассчетов и результатов исследований.

Судить о справедливости рассчетов можно было бы, ознакомившись с базой, на которой они делались. Но, насколько мне известно, они не опубликованы», — говорит доцент кафедры водных и наземных экосистем ИФБиБТ СФУ Лариса Глущенко.

Ее слова подтверждает и председатель правления Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Николай Доронин. В интервью РБК он отметил, что результаты исследований акватории реки Пясина, в которую «гипотетически могли попасть углеводороды», действительно не были представлены общественности и ученым.

Их не видел ни один известный мне ихтиолог из научного сообщества», — говорит Доронин.

Меж тем, по словам Глущенко, во время экспедиции ученых СФУ, организованной правительством Красноярского края в августе 2020 года, в которой она принимала участие, сколь-либо катастрофического ущерба биоресурсам реки Пясина и озера Пясино замечено не было.

Состояние отобранной нами гидробиоты было удовлетворительным. Так же была оценена экологическая ситуация в этом районе», — говорит она.

К тому же, по словам заведующего лабораторией экспериментальной гидроэкологии Института биофизики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Михаил Гладышев, рассчеты Росрыболовства основываются на серьезных методических ошибках.

Более того, не приводится ни одного научного довода в пользу того, что в озере Пясино и тем более в реке Пясина и Карском море обнаружено дизельное топливо. Напротив, в ходе Большой норильской экспедиции (БНЭ) Сибирского отделения РАН было установлено, что все оно осталось в реках Далдыкан и Амбарная и дальше не пошло», — рассказал он « Ленте.ру ».

Руководствуясь этими данными, менеджмент «Норникеля» будет оспаривать в суде иск Росрыболовства и методику расчёта ущерба.