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В Санкт-Петербурге приступили к строительству лайнера для турмаршрутов по Енисею

В Санкт-Петербурге приступили к строительству лайнера для турмаршрутов по Енисею
Иллюстрация: Средне-Невский судостроительный завод

Закладка круизного судна класса река-море состоялось на Средне-Невском судостроительном заводе. У теплохода уже есть название — «Виктор Астафьев».

#НОВОСТИ

Теплоход будет совершать туристические круизы «Красноярск – Дудинка – Красноярск». Напомним, на предприятии уже идет строительство еще одного лайнера для Енисейского речного пароходства. Это теплоход «Андрей Дубенский».

Про деньги

Cтроительство теплоходов «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев» ведется в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией. Сумма контракта составляет более 5 млрд руб.

Каким будет «Виктор Астафьев»

Однокорпусное судно с четырьмя палубами, вместимостью на 245 пассажиров в комфортабельных каютах на маршруте протяженностью до 5000 км. На борту судна запланированы ресторан, бар, фитнес-комплекс с двумя саунами, деловой офис, медицинская каюта, пассажирский лифт и камеры хранения.

Когда лайнеры построят

Теплоход «Андрей Дубенский» передадут Красноярскому краю в августе 2023 года.

«Виктор Астафьев» прибудет в Красноярск в 2024 году.

 

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Автор: Петр Савельев
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