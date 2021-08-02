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Прощание с Валерием Захаровым пройдет сегодня

Прощание с Валерием Захаровым пройдет сегодня
Иллюстрация: Красноярское УФАС/Facebook

Главный антимонопольщик Красноярского края скончался в конце прошлой недели. Причиной стала продолжительная болезнь. На момент смерти ему было 60 лет.

#НОВОСТИ
Руководителя управления федеральной антимонопольной службы Красноярского края Валерия Захарова похоронят на Бадалыке в семейном захоронении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
 
Церемония прощания пройдет 2 августа 2021 года в 11:30 в похоронном доме «Белый ангел» (ул. Партизана Железняка, 1ж).
 
О смерти Захарова в краевом УФАС сообщили в пятницу — 30 июля 2021 года. В качестве причины указана продолжительная болезнь (какая именно, не уточняется).
 
Валерий Захаров работал в УФАС практически с момента основания службы — с 1992 года (службу организовали в 1991-м). На момент смерти ему было 60 лет.
Автор: Петр Савельев
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