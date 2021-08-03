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Экс-директора Татышев-парка оставляют в СИЗО еще на 2 месяца

Экс-директора Татышев-парка оставляют в СИЗО еще на 2 месяца
Иллюстрация: Яндекс

Экс-директор Татышев-парка Маским Бархатов попал под уголовное дело за взятку: помог бизнесмену заключить выгодные контракты. В качестве "благодарности" получил от него автомобиль и топливную карту.

#НОВОСТИ

Маским Бархатов помог предпринимателю заключить 40 договоров и контрактов на проведение работ по уборке общественных пространств, обслуживанию клумб, вывозу крупногабаритных отходов и содержанию парковок.

Договора были прямые, без проведения торгов. Общая сумма соглашений составила более 60 миллионов рублей.

В «благодарность» предприниматель «подарил» экс-директору автомобиль около 7 миллионов рублей и топливную карту с ежедневным лимитом 250 литров.

В отношении Максима Бархатова было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия в особо крупном размере».

Если вина бывшего директора Татышев-парка будет доказана, ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

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Автор: Юлия Тарабан
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