Экс-директора Татышев-парка оставляют в СИЗО еще на 2 месяца
Экс-директор Татышев-парка Маским Бархатов попал под уголовное дело за взятку: помог бизнесмену заключить выгодные контракты. В качестве "благодарности" получил от него автомобиль и топливную карту.
Маским Бархатов помог предпринимателю заключить 40 договоров и контрактов на проведение работ по уборке общественных пространств, обслуживанию клумб, вывозу крупногабаритных отходов и содержанию парковок.
Договора были прямые, без проведения торгов. Общая сумма соглашений составила более 60 миллионов рублей.
В «благодарность» предприниматель «подарил» экс-директору автомобиль около 7 миллионов рублей и топливную карту с ежедневным лимитом 250 литров.
В отношении Максима Бархатова было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия в особо крупном размере».
Если вина бывшего директора Татышев-парка будет доказана, ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.
Читайте также:
-
Директор Татышев-парка пост сдал
Евгений Пьянков, директор красноярского «Центра реализации социальных проектов», написал заявление «по собственному» ровно через год после назначения.