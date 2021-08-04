Красноярскую больницу проверят после сообщения про дрель для трепанации

Минздрав поручил БСМП провести проверку: ранее появились сообщения о том, что врачи используют дрель для трепанации, но не профессиональную медицинскую, а из хозяйственного магазина.

Об этом сообщил врач-нейрохирург Иван Гринев в интервью одному из телеканалов. Он отметил, что для трепанации есть специальное медицинское оборудование, однако у медучреждения нет денег на его покупку.

В самой больнице факт использования дрели опровергли, там заявили, что в работе используют только сертифицированное медоборудование.

«Вся медицинская помощь, которая осуществляется в медицинском учреждении, должна проводиться исключительно с применением изделий медицинского назначения», - заявили в больнице.

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