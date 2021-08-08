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Красноярск ожидают два по июльскому жарких дня

Красноярск ожидают два по июльскому жарких дня
Иллюстрация: enisey.tv

Погода в этом году продолжает удивлять. Начало августа, по прогнозам синоптиков, принесет красноярцам сюрприз: 30-градусную жару. Сопровождаться эта жара будет дымом и пасмурным небом.

#НОВОСТИ

В понедельник синоптики обещают +27°С и переменную облачность.

Во вторник и среду до +29°С.

В четверг +25°С.

В пятницу +21°С.

По ночам всю неделю до 14°С.

Небольшие дожди возможны в понедельник и четверг.

Усиление ветра, который может унести дым, со сменой направления в сторону востока случится примерно в четверг.

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Автор: Петр Савельев
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