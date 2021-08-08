Красноярск ожидают два по июльскому жарких дня

Иллюстрация: enisey.tv

Погода в этом году продолжает удивлять. Начало августа, по прогнозам синоптиков, принесет красноярцам сюрприз: 30-градусную жару. Сопровождаться эта жара будет дымом и пасмурным небом.