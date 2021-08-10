С первым мэром Красноярска Валерием Поздняковым простятся в пятницу
Он руководил городом на заре становления нового уклада жизни — в начале 1990-х годов. При нем Красноярск получил свои геральдические символы. На момент смерти Позднякову было 80 лет.
Прощание с первым мэром Красноярска Валерием Поздняковым состоится в пятницу — 13 августа 2021 года. Об этом DK.RU рассказали в городской администрации.
Церемония пройдет в Большом концертном зале краевой филармонии с 11:00 до 13:00.
Всех пришедших в мэрии просят соблюдать соблюдать антиковидные меры безопасности: быть в масках и держать дистанцию.
Напомним, что о смерти Валерия Позднякова стало известно вечером воскресенья. О причинах кончины, не сообщается. Ему было 80 лет. Красноярском он руководил с 1991 года по 1996 —й, а после стал главой «Горводоканала».