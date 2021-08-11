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В Красноярск приехали блогеры-миллионники. Они расскажут о нас в Tik-Tok и Instagram

В Красноярск приехали блогеры-миллионники. Они расскажут о нас в Tik-Tok и Instagram
Иллюстрация: Яндекс

Красноярск посетили наставники проекта «ТопБЛОГ» Сергей Романович и Антон Сурин. Цель их визита — рассказать о туристическим потенциале сибирского города.

#НОВОСТИ

У Сергея Романовича в Instagram — более миллиона подписчиков. Сам он родом из Томска. Блогер уверен: природа Сибири обладает уникальной мощной энергетикой. В городе они пробудут до 14 августа.

«Я жду, что в тайге и на знаменитых красноярских „Столбах“ я получу большой заряд эмоций! Кроме того, Красноярск знаменит своей промышленной мощью. Увидеть, как отливают золото на самом большом предприятии России, будет невероятно круто», — поделился ожиданиями Сергей Романович.

Антон Сурин ведет футблог в Tik-Tok. На него подписаны 2,5 миллиона человек. Он отметил, что его путешествие в Красноярск связано с гастрономическим туризмом - город славится своей кухней.

"Город Красноярск знаменит своими ресторанами и блюдами сибирской кухни, мы и сами будем их готовить на специальном мастер-классе. Причем проведут его представители высшей школы гастрономии — единственного института в России, где шеф-повара могут получить высшее образование, — сказал Антон Сурин.

В своих аккаунтах блогеры расскажут подписчикам о лучших заведениях и необычных активностях, которые могут попробовать все гости Красноярского края.

Также они снимут ролик о своем путешествии, который будут транслировать в соцсетях.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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